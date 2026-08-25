Hint mutfağının patatesli lezzeti: Aloo Bonda

Güney Hindistan mutfak kültürünün en sevilen çay saati atıştırmalıklarından biri olan Aloo Bonda (veya Batata Vada), baharat dengesi ve çıtır kaplamasıyla damakta tam bir lezzet şöleni yaratır. Dışındaki nohut unu kaplaması pişerken altın sarısı ve kütür bir kabuk bağlarken, içindeki aromatik patates püresi yumuşacık ve sıcacık kalır.

ALOO BONDA TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patates (haşlanmış, kabukları soyulmuş ve çatalla ezilmiş)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı siyah hardal tohumu

1 adet taze yeşil şili biberi (ince kıyılmış)

1 tatlı kaşığı taze zencefil (rendelenmiş)

8-10 adet taze körü yaprağı (bulunamazsa taze kişniş)

1 adet küçük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış)

Yarım tatlı kaşığı zerdeçal, 1 tatlı kaşığı garam masala veya kimyon

1 yemek kaşığı taze limon suyu ve 1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı nohut unu (Besan)

2 yemek kaşığı pirinç unu (ekstra çıtırlık için)

Yarım çay kaşığı zerdeçal ve kırmızı toz biber

Bir çimdik çifte kabartma tozu veya karbonat

Yarım su bardağı kadar su (koyu ama akışkan kıvam için)

Kızartmak için bol sıvı yağ

Yapılışı