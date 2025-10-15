İç harcıyla büyüleyen enfes İtalyan lezzeti: MasterChef ravioli di pesce tarifi

Ravioli di Pesce, deniz ürünleriyle doldurulmuş İtalyan mantısı olarak bilinir. Genellikle somon, karides veya beyaz etli balıklarla hazırlanır ve kremalı ya da domatesli soslarla servis edilir. Hafif ama doyurucu yapısı, deniz kokusunu sofranıza taşır. Peki, iç harcıyla büyüleyen bu enfes İtalyan lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef ravioli di pesce tarifi...

RAVIOLI DI PESCE TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam tuz

İç harcı için:

200 gram beyaz etli balık (levrek veya dil balığı)

100 gram karides (ayıklanmış ve doğranmış)

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı krema

Tuz ve karabiber

İnce kıyılmış dereotu veya maydanoz

Sosu için:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

200 ml krema

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tutam karabiber ve tuz

Rende parmesan (servis için)

RAVIOLI DI PESCE YAPILIŞI

Unu tezgaha alın, ortasını havuz şeklinde açın.

Yumurtaları, zeytinyağını ve tuzu ekleyin.

Pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.

Streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin.

Tavada tereyağını eritip sarımsağı kavurun.

Doğranmış balık ve karidesleri ekleyin, birkaç dakika pişirin.

Ardından kremayı, tuzu, karabiberi ve ince kıyılmış yeşillikleri ekleyin.

Karışımı soğumaya bırakın.

Hamuru ikiye bölün ve ince şekilde açın.

Bir parça hamurun üzerine küçük kaşıklarla iç harcı yerleştirin.

Üzerini diğer hamurla kapatıp kenarlarını bastırarak kesin.

Tuzlu kaynar suda raviolileri 3-4 dakika kadar haşlayın.

Tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsağı kavurun.

Kremayı ve limon suyunu ekleyin, kıvam alana kadar pişirin.

Haşlanmış raviolileri sosa ekleyin ve birkaç dakika karıştırın.

Raviolileri tabaklara alın, üzerine parmesan peyniri serpin ve birkaç damla zeytinyağı gezdirin.

Yanında beyaz şarap veya hafif limonlu bir içecekle servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!