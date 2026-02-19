İftara özel Çerkes mantısı: Yoğurtlu ve cevizli sofra klasiği

Klasik mantıdan farklı olarak haşlanıp kızartılmadan servis edilen Çerkes mantısı, yoğurt ve cevizli sosuyla öne çıkan özel bir tariftir. Özellikle davet sofralarında ve özel günlerde tercih edilen bu lezzet, hem doyurucu hem de aromatik yapısıyla dikkat çeker.

MALZEMELER

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

250 gram kıyma

1 adet küçük kuru soğan (rendelenmiş)

Tuz

Karabiber

Sosu için:

2 su bardağı süzme yoğurt

2 diş sarımsak

1 su bardağı ince çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın, tuz ve yumurtayı ekleyin. Kontrollü şekilde su ilave ederek sertçe bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

Kıyma, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırarak iç harcı hazırlayın.

Hamuru ince şekilde açın ve küçük kareler kesin. Ortalarına kıymalı harçtan koyup üçgen veya bohça şeklinde kapatın.

Kaynar tuzlu suda mantıları haşlayın. Yüzeye çıktıklarında birkaç dakika daha pişirip süzün.

Yoğurdu sarımsakla karıştırın. Haşlanan mantıları servis tabağına alın ve üzerine yoğurtlu karışımı dökün.

Tereyağını eritip pul biberle kızdırın, yoğurdun üzerine gezdirin.

Son olarak bol ceviz serperek servis edin.