İftarda mideyi yormayan enfes lezzet: Un çorbası tarifi

Un çorbası, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan sade ama besleyici tariflerden biridir. Özellikle iftar sofralarında mideyi yormadan orucu açmaya yardımcı olur. Hafif yapısı sayesinde sindirimi kolaydır ve ana yemeğe geçişi İşte, tam kıvamında un çorbası tarifi...

UN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

4 su bardağı su veya et suyu

1 su bardağı süt (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

UN ÇORBASI YAPILIŞI

Tencereye tereyağını alın ve eritin.

Üzerine unu ekleyip kısık ateşte sürekli karıştırarak hafif pembeleşene kadar kavurun. (Renginin yanmamasına dikkat edin.)

Topaklanmaması için suyu yavaş yavaş ekleyerek çırpıcıyla karıştırın.

İsterseniz daha yumuşak bir lezzet için 1 su bardağı süt ekleyebilirsiniz.

Çorba kaynamaya başladıktan sonra tuz ve karabiberi ilave edin.

10–15 dakika kısık ateşte pişirin.

Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı biberi ekleyin.

Servis sırasında çorbanın üzerine gezdirin.

Afiyet olsun!

UN ÇORBASI YAPMANIN PÜF NOKTALARI