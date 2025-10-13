İran mutfağının efsane lezzeti: MasterChef zereshk polo tarifi

Zereshk Polo, sade bir pilavın çok ötesinde, renk, koku ve tat uyumuyla adeta bir sanat eseridir. Peki, bu efsane lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef zereshk polo tarifi...

ZERESHK POLO TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı basmati pirinç

1 su bardağı kuş üzümü (zereshk)

1 çay kaşığı safran

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

Yarım çay bardağı file badem veya Antep fıstığı

Tuz (damak zevkine göre)

2 adet haşlanmış veya sotelenmiş tavuk but (isteğe bağlı)

ZERESHK POLO YAPILIŞI

Pirinci yıkayıp nişastasını gidene kadar birkaç kez durulayın.

Tuzlu sıcak suda en az 30 dakika bekletin.

Safranı bir tutam sıcak suyla karıştırıp 10 dakika demleyin.

Bu, pilava karakteristik sarı rengini verecektir.

Kaynar suya pirinci ekleyip yaklaşık 7–8 dakika haşlayın.

Ardından süzün.

Tereyağını tavada eritip kuş üzümlerini ekleyin.

Üzerine toz şekeri ilave ederek birkaç dakika kavurun.

İsterseniz file bademleri veya fıstıkları da ekleyin.

Tencerenin dibine biraz yağ dökün, ardından bir kat pirinç, bir kat kuş üzümü karışımı koyun.

Bu işlemi malzemeler bitene kadar tekrarlayın.

Üzerine demlediğiniz safranı gezdirin.

Kapağını kapatıp kısık ateşte 20 dakika kadar demlenmeye bırakın.

Zereshk Polo genellikle tavuk, kuzu veya balıkla servis edilir.

Üzerine birkaç damla limon suyu gezdirmek, lezzet dengesini artırır.

Yanında yoğurt veya cacıkla birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!