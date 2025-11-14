İspanya’dan sofralarınıza: Deniz mahsullü paella tarifi

İspanyol mutfağının simge yemeklerinden biri olan paella, deniz ürünleri, zeytinyağı ve baharatların mükemmel uyumunu yansıtır. Geleneksel olarak geniş bir tavada pişirilen bu yemek, özellikle özel davetlerde ve kalabalık sofralarda tercih edilir. Zengin malzeme içeriğiyle tek başına ana yemek olarak servis edilebilir.
PAELLA TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı arborio pirinci (veya kısa taneli pirinç)
- 400 gram karides
- 300 gram kalamar halkası
- 250 gram midye içi
- 1 adet soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 adet yeşil biber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı safran
- 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber
- 1 su bardağı domates püresi
- 4 su bardağı sıcak sebze suyu veya balık suyu
- Tuz ve karabiber
Yapılışı
- Hazırlık: Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış soğan, sarımsak ve biberleri ekleyin, birkaç dakika soteleyin.
- Pirinç ve baharatlar: Pirinci ekleyin, şeffaflaşana kadar kavurun. Safran ve toz kırmızı biberi ilave edin.
- Domates püresi: Domates püresini ekleyin ve birkaç dakika pişirin.
- Sıvı ekleme: Sıcak sebze veya balık suyunu dökün. Karıştırmadan kısık ateşte pişirmeye bırakın.
- Deniz mahsulleri: Pirinç suyunu çekmeye başladığında karides, kalamar ve midyeleri ekleyin. Üzerini kapatmadan, pirinçler tamamen yumuşayana kadar pişirin.
- Dinlendirme: Ocağı kapatın, paellayı 10 dakika dinlendirin.