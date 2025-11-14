İspanya’dan sofralarınıza: Deniz mahsullü paella tarifi

İspanyol mutfağının simge yemeklerinden biri olan paella, deniz ürünleri, zeytinyağı ve baharatların mükemmel uyumunu yansıtır. Geleneksel olarak geniş bir tavada pişirilen bu yemek, özellikle özel davetlerde ve kalabalık sofralarda tercih edilir. Zengin malzeme içeriğiyle tek başına ana yemek olarak servis edilebilir.

PAELLA TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı arborio pirinci (veya kısa taneli pirinç)

400 gram karides

300 gram kalamar halkası

250 gram midye içi

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı kapya biber

1 adet yeşil biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı safran

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 su bardağı domates püresi

4 su bardağı sıcak sebze suyu veya balık suyu

Tuz ve karabiber

Yapılışı