İspanyol mutfağının gözdesi: Paella tarifi

Paella, İspanya’nın Valencia bölgesinden dünyaya yayılan ünlü bir pilav yemeğidir. Genellikle deniz ürünleri, tavuk veya sebzelerle hazırlanan paella, renkli görünümü ve zengin aromasıyla sofraları süsler. Özellikle davet sofraları ve özel günlerde tercih edilen paella, hem lezzeti hem de sunumuyla misafirleri büyüler. Peki, İspanyol mutfağının gözdesi olan bu enfes yemek nasıl yapılır? İşte, leziz paella tarifi...



PAELLA TARİFİ



Malzemeler

Ana malzemeler:

2 su bardağı baldo pirinç

200 gr karides

150 gr kalamar

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı sebze suyu veya deniz ürünü suyu

1 çay kaşığı safran veya safran tozu

Tuz, karabiber

Ekstra malzemeler (isteğe bağlı):

Bezelye

Limon dilimleri

Maydanoz



PAELLA YAPILIŞI



Safranı sıcak suya ekleyip 10 dakika bekletin.

Sebzeleri küçük parçalar halinde doğrayın.

Geniş bir paella tavasında zeytinyağını ısıtın.

Karides ve kalamarları ekleyip kısa süre soteleyin, ardından tavadan alın ve kenara ayırın.

Aynı tavada soğan ve sarımsağı kavurun.

Doğranmış biberleri ekleyip yumuşayana kadar soteleyin.

İsteğe bağlı bezelyeleri de ekleyin.

Pirinci tavaya ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Safranlı su ve deniz ürünü suyunu ilave edin.

Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin, karıştırmamaya özen gösterin.

Önceden sotelenmiş karides ve kalamarları pirincin üzerine yerleştirin.

Tavanın kapağını kapatıp kısık ateşte 5-10 dakika kadar dinlendirin.

Paellayı sıcak servis edin.

Limon dilimleri ve kıyılmış maydanoz ile süsleyin.

Afiyet olsun!