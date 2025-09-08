İtalyan mutfağından inciri sevdiren enfes lezzet: Cuccidati tarifi

Cuccidati, Sicilya kökenli geleneksel bir İtalyan kurabiyesidir ve özellikle yılbaşı dönemlerinde sıkça tüketilir. İç harcında kuru incir, ceviz ve baharatların birleşimiyle ortaya çıkan eşsiz lezzet, hamurun yumuşaklığıyla birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Evde cuccidati hazırlamak hem keyifli hem de misafirlere sunabileceğiniz şık bir ikramdır. Peki, İtalyan mutfağından inciri sevdiren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz cuccidati tarifi...

CUCCIDATI TAR İ F İ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

100 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

1/4 su bardağı portakal suyu

İç harç için:

200 gr kuru incir (doğranmış)

100 gr ceviz içi (iri çekilmiş)

2 yemek kaşığı bal

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

CUCCIDATI YAPILI Ş I

Un, kabartma tozu, vanilin ve şekeri bir kaba alın.

Tereyağı ve yumurtayı ekleyip yoğurun.

Portakal suyunu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru streç filme sarıp 30 dakika dinlendirin.

Kuru incir, ceviz, bal, tarçın ve portakal kabuğunu karıştırın.

Karışımı pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurun.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

İçine incirli harçtan ekleyip yuvarlayarak veya uzun rulo şeklinde kapatın.

Fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 20-25 dakika, üzeri hafifçe kızarana kadar pişirin.

Fırından çıktıktan sonra soğumasını bekleyin.

Cuccidati kurabiyelerini çay veya kahve eşliğinde servis edebilirsiniz.

İsterseniz üzerine pudra şekeri serpiştirerek görselliğini artırabilirsiniz.

Afiyet olsun!