İtalyan mutfağından yaz sofralarına çok yakışan lezzet: Caponata tarifi

İtalyan mutfağının sıcak ve aromatik tatlarını sofranıza taşımaya ne dersiniz? Caponata, özellikle Sicilya kökenli bir zeytinyağlı sebze yemeğidir. Hem mezelerde hem de ana yemeklerin yanında sunulabilen bu geleneksel tarif, sebzelerin en lezzetli hallerini bir araya getirir. Tatlı-ekşi dengesiyle damakta iz bırakan caponata, sağlıklı ve doyurucu bir seçenek arayanların favorisi olmaya adaydır. Peki, İtalyan mutfağından yaz sofralarına çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tadıyla caponata tarifi...

CAPONATA TARİFİ

Malzemeler:

2 adet orta boy patlıcan

1 adet büyük boy soğan

2 diş sarımsak

1 adet kırmızı biber

1 adet yeşil biber

3 adet domates (kabukları soyulmuş ve doğranmış)

10 adet yeşil zeytin (çekirdeksiz ve doğranmış)

1 yemek kaşığı kapari (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı toz şeker

5-6 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

Taze fesleğen ya da maydanoz (süsleme için)

CAPONATA YAPILIŞI

Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suda 15-20 dakika bekletin.

Ardından suyunu süzüp kurulayın.

Geniş bir tavada zeytinyağını kızdırın.

Patlıcanları ekleyip kızartın ve bir kenara alın.

Aynı tavada soğanı, sarımsağı ve biberleri soteleyin.

Doğranmış domatesleri tavaya ekleyin.

Birkaç dakika pişirdikten sonra zeytin, kapari, sirke ve şekeri ilave edin.

Önceden kızarttığınız patlıcanları da karışıma ekleyin.

Tüm malzemeleri karıştırarak 10-15 dakika kısık ateşte pişirin.

Tuz ve karabiber ile tatlandırın.aponata, oda sıcaklığında ya da soğuk olarak servis edilir.

Üzerine taze fesleğen veya maydanoz serperek sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!