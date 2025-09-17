İtalyan mutfağından zarif ve hafif lezzet: MasterChef carpaccio tarifi

Carpaccio, İtalya’nın ünlü Venedik şehrinde ortaya çıkan, incecik dilimlenmiş çiğ et, balık veya sebzelerin üzerine zeytinyağı, limon ve parmesan peyniri eklenerek hazırlanan bir başlangıç yemeğidir. Hafifliği, görselliği ve lezzetiyle dünya mutfağında özel bir yere sahiptir. Peki, İtalyan mutfağından zarif ve hafif bi lezzet olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, nefis MasterChef carpaccio tarifi...

CARPACCIO TARİFİ

Malzemeler

200 gr dana bonfile (veya tercihe göre somon, tuna balığı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limon suyu

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

30 gr parmesan peyniri (ince dilimlenmiş veya rendelenmiş)

Birkaç yaprak roka

İsteğe bağlı:

Kapari, cherry domates

CARPACCIO YAPILIŞI

Dana bonfileyi streç filme sarıp buzlukta yarım saat bekletin.

Bu yöntem eti daha ince dilimlemenizi kolaylaştıracaktır.

Et hafif donduktan sonra bıçak yardımıyla incecik dilimler halinde kesin.

Dilimlenen etleri geniş bir servis tabağına yan yana yerleştirin.

Zeytinyağı, limon suyu, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.

Sosu etlerin üzerine gezdirin, parmesan dilimleri ve roka yapraklarıyla süsleyin.

Dilerseniz yanında kızarmış ekmek dilimleriyle servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!