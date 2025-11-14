İtalyan mutfağının gözdesi: Tam kıvamında ev yapımı lazanya tarifi

İtalya’nın kuzeyinden dünyaya yayılan lazanya, doyurucu yapısı ve zengin aromasıyla herkesin favorisi. Kıymalı sosu, beşamel tabakası ve fırında kızaran peyniriyle sofralarda nefis bir bütünlük oluşturur. Evde yapılan lazanya, hazır ürünlerden çok daha lezzetli ve doğal bir seçenek sunar.

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Kıymalı sos için:

400 gram dana kıyma

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet rendelenmiş domates

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Tuz ve karabiber

Diğer malzemeler:

9 yaprak lazanya (önceden haşlanmış ya da fırın tipi)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için parmesan (isteğe bağlı)

Yapılışı