İtalyan mutfağının gözdesi: Tam kıvamında ev yapımı lazanya tarifi

İtalya’nın kuzeyinden dünyaya yayılan lazanya, doyurucu yapısı ve zengin aromasıyla herkesin favorisi. Kıymalı sosu, beşamel tabakası ve fırında kızaran peyniriyle sofralarda nefis bir bütünlük oluşturur. Evde yapılan lazanya, hazır ürünlerden çok daha lezzetli ve doğal bir seçenek sunar.
LAZANYA TARİFİ
Malzemeler
Kıymalı sos için:
- 400 gram dana kıyma
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 adet rendelenmiş domates
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kekik
- Beşamel sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2 su bardağı süt
- Tuz ve karabiber
Diğer malzemeler:
- 9 yaprak lazanya (önceden haşlanmış ya da fırın tipi)
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Üzeri için parmesan (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Kıymalı sosu hazırlayın: Tencereye zeytinyağını alın, ince doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Ardından domates salçası, rendelenmiş domates ve baharatları ekleyip 10 dakika kısık ateşte pişirin.
- Beşamel sosu yapın: Tereyağını tencerede eritin, unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyerek karıştırın. Kıvam alınca tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Lazanyayı hazırlayın: Fırın kabına bir kepçe beşamel sos dökün. Üzerine lazanya yapraklarını dizin. Ardından kıymalı harçtan bir kat, sonra beşamel sos ekleyin. Bu katları malzeme bitene kadar tekrarlayın. En üste beşamel sos ve bol kaşar peyniri serpin.
- Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30–35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.