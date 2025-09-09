Japon mutfağının pratik lezzeti: MasterChef onigiri tarifi

Japon mutfağının en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan Onigiri, üçgen veya yuvarlak şekillerde hazırlanabilen, içi çeşitli malzemelerle doldurulabilen pirinç toplarıdır. Deniz yosunu (nori) ile sarılarak sunulan bu lezzet, hem öğün yerine geçebilir hem de pratik bir atıştırmalık olarak tüketilebilir. Peki, Japon mutfağının çok sevilen bu pratik lezzeti nasıl yapılır? İşte, leziz onigiri tarifi...

ONIGIRI TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı Japon pirinci (sushi pirinci de kullanılabilir)

2,5 su bardağı su

2 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

Nori (deniz yosunu yaprakları)

İç harcı için öneriler:

Ton balığı ve mayonez

Somon füme

Turşu veya umeboshi (ekşi erik turşusu)

Tavuk veya sebze

ONIGIRI YAPILIŞI

Pirinci birkaç kez yıkayın, suyu berraklaşana kadar durulayın.

Ardından su ile birlikte tencereye alın ve pişirin.

Pirinç piştikten sonra pirinç sirkesi, şeker ve tuzu karıştırarak pirince ekleyin.

Hafifçe karıştırarak soğumaya bırakın.

Ellerinizi hafifçe ıslatın ve tuz serpin.

Pirinçten bir avuç alın, içine istediğiniz harcı ekleyin ve üçgen ya da yuvarlak şekil verin.

Hazırladığınız Onigiri’nin etrafını nori yaprağı ile sararak servis edin.

Afiyet olsun!