Kabuğuyla lezzetlenen geleneksel portakal reçeli tarifi
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi portakal reçeli, doğru teknikle hazırlandığında acılaşmadan ve parlak rengini kaybetmeden yapılabiliyor. Evde kolayca hazırlanan bu tarif, portakalın en doğal halini kavanoza taşıyor.
4.02.2026 10:21:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
