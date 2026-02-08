Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da CHP'li ilçe belediye başkanları açıklama yaptı: AKP'ye mi geçiyorlar?

8.02.2026 14:56:00
Haber Merkezi
Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, CHP'den istifa edecekleri iddialarını yalanladı.

Ankara'da CHP'li ilçe belediye başkanlarından bazılarının AKP'ye geçeceği yönündeki iddialar bizzat başkanlar tarafından yalanlandı.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla, CHP'den istifalarının sözkonusu olmadığını vurguladı.

İşte başkanların açıklamaları:

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap: Son günlerde, sosyal medyada bazı hesaplar aracılığıyla yapılan spekülatif paylaşımlar hakkında;ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı: Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum. 

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç: Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığımız dünün değil, yılların birikimidir. Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız. Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik’te ve Ankara’da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

