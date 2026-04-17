Kafelerin en çok satanı: Kıvamı şaşmayan orijinal çilekli magnolia tarifi...

Sütlü tatlı sevenlerin gözdesi olan magnolianın en büyük özelliği, sıradan bir muhallebi olmamasıdır. İçine piştikten sonra eklenen sıvı krema sayesinde o ipeksi ve pürüzsüz dokuya kavuşur. Sunumuyla göz dolduran, kuplarda kat kat hazırlanan bu renkli şaheser, her kaşıkta bahar ferahlığı hissettiriyor.

MALZEMELER

İpeksi Puding İçin:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un (Tepeleme)

2 yemek kaşığı nişasta (Buğday veya mısır)

1 adet yumurta sarısı

1 paket sıvı krema (200 ml - Puding soğuduktan sonra eklenecek)

1 paket vanilya

Katmanlar İçin:

1,5 paket bebe bisküvisi veya yulaflı bisküvi (Rondodan geçirilmiş, kum gibi yapılmış)

10-15 adet taze çilek (İnce dilimlenmiş)

ADIM ADIM TARİF

Derin bir tencereye süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını alın. Ocağa koymadan önce tel çırpıcıyla tamamen pürüzsüz olana dek çırpın.

Orta ateşte, tencerenin dibi tutmasın diye sürekli karıştırarak göz göz olup koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alır almaz vanilyayı ekleyip karıştırın.

Pudingi ocaktan alın. Üzerinin kabuk tutmaması için ara sıra karıştırarak tamamen oda sıcaklığına gelene kadar soğutun. Puding tamamen soğuduğunda, içine 1 kutu soğuk sıvı kremayı ekleyin ve mikserle en az 3-4 dakika pürüzsüz, ipeksi bir doku alana kadar çırpın.

Tatlı kuplarının (veya küçük kavanozların) en dibine 2 yemek kaşığı çekilmiş bisküvi koyun. Bardağın iç yan yüzeylerine, dışarıdan görünecek şekilde dilimlenmiş çilekleri dizin.

Çileklerin ortasında kalan boşluğa hazırladığınız ipeksi pudingden doldurun. Üzerine tekrar bir kat bisküvi, tekrar puding koyarak bardak dolana dek işlemi tekrarlayın.

En üstü bisküvi tozu ve bütün bir çilekle süsleyin. Magnolia'nın lezzetini tam anlamıyla çekmesi için buzdolabında en az 3-4 saat dinlendirip soğuk servis yapın.