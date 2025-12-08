Kafkas mutfağının hafif lezzeti: Şipsi tarifi

Kafkas mutfağının sevilen yemeklerinden Şipsi, yumuşacık tavuk eti, sarımsaklı yoğurt ve tereyağıyla hazırlanan nefis bir lezzet. Hem hafif hem doyurucu olması sayesinde özellikle akşam yemeklerinde pratik bir alternatif olarak öne çıkıyor. Malzemeleri sade olsa da ortaya çıkan tat, sofraya zarif ve geleneksel bir hava katıyor.

MALZEMELER

1 adet bütün tavuk veya 4 parça tavuk but

1 adet soğan

3–4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Servis için:

Yoğurt

Ezilmiş sarımsak

Tereyağı ve pul biber

ŞİPSİ NASIL YAPILIR?

Tavuğu haşlayın:

Tavuk parçalarını tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin. Soğanı dörde bölüp ekleyin. Yumuşayıncaya kadar haşlayın.

Tavuğu didikleyin:

Haşlanan tavukları sudan çıkarın ve iri parçalara ayırarak didikleyin.

Sosu hazırlayın:

Küçük bir tavada tereyağını eritin. İnce doğranmış sarımsağı ekleyin ve hafifçe kavurun. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Tavuğu sosla birleştirin:

Didiklenmiş tavuk etini sarımsaklı tereyağı sosuyla karıştırın.

Servis için yoğurdu hazırlayın:

Bir kâsede yoğurda sarımsak ekleyerek karıştırın.

Sunum:

Servis tabağına önce sarımsaklı yoğurt, üzerine tavuk karışımını ekleyin. Son olarak pul biberle kızdırılmış tereyağı gezdirin.