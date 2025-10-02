Kahvaltı sofralarına çok yakışan geleneksel lezzet: MasterChef su böreği tarifi

Su böreği, Osmanlı mutfağından günümüze kadar gelen en değerli hamur işlerinden biridir. Kat kat dizilen yufkaların arasına peynir ya da kıyma gibi lezzetli iç harçlar konularak hazırlanan bu börek, özel günlerde sofraların vazgeçilmezidir. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle MasterChef su böreği tarifi...

SU BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

6 adet yumurta

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

İç harcı için:

300 gr beyaz peynir

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı tereyağı

Haşlama için:

Geniş bir tencere dolusu su

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

SU BÖREĞİ YAPILIŞI

Geniş bir kapta yumurta, su ve tuzu karıştırın.

Yavaş yavaş un ekleyerek kulak memesi kıvamında bir hamur yoğurun.

Hamuru 10 bezeye ayırın.

Bezeleri un serpilmiş tezgahta incecik açın.

Geniş bir tencerede suyu kaynatın, içine tuz ve yağ ekleyin.

Açılan yufkaları tek tek kaynar suda kısa süre haşlayıp hemen soğuk suya alın, ardından süzgece çıkarın.

Tepsiyi yağlayın, haşlanmayan bir yufkayı alta serin.

Üzerine haşlanmış yufkaları sırayla dizin.

Aralarına eritilmiş tereyağı sürün ve peynirli harç serpin.

Yufkaların yarısı tamamlanınca iç harcı serpiştirin.

Kalan yufkaları aynı şekilde dizin.

En üste haşlanmamış yufkayı serip tereyağıyla yağlayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü kızarana kadar yaklaşık 40 dakika pişirin.

Fırından çıkan böreği dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!