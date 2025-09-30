Kahvaltı sofralarına farklılık getiren enfes lezzet: Çılbır tarifi

Türk mutfağının köklü lezzetlerinden biri olan çılbır, hem pratik hazırlanışı hem de şifa dolu içeriğiyle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezidir. Osmanlı mutfağından günümüze uzanan bu geleneksel tarif, özellikle yoğurtlu ve baharatlı sosuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, kahvaltı sofralarına farklılık getiren bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz çılbır tarifi...

ÇILBIR TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 kase süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı sirke

Tuz

ÇILBIR YAPILIŞI

Yoğurdu bir kâseye alın.

Sarımsağı ezin ve yoğurtla karıştırın.

Yoğurdu biraz çırparak pürüzsüz hale getirin.

Bir tencereye su koyun, içine biraz sirke ve tuz ekleyin.

Kaynayan suya yumurtaları tek tek kırın.

3-4 dakika kadar pişirin. Yumurtaların beyazı tamamen pişmeli, sarısı hafif akışkan kalmalı.

Yumurtaları süzgeçle dikkatlice sudan çıkarın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin.

İçine pul biber ekleyin ve hafifçe kızdırın.

Yoğurdu tabağa yayın.

Üzerine haşlanmış yumurtaları yerleştirin.

En üste kızdırılmış tereyağlı sosu dökün.

İsteğe göre nane veya kırmızı toz biber serpiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!