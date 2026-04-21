Kahvaltı sofralarına protein deposu lezzet: Peynirli ıspanaklı rulo omlet tarifi

Peynirli ıspanaklı rulo omlet, klasik omlet tariflerine farklı bir dokunuş kazandıran pratik ve besleyici bir seçenektir. İncecik pişirilen yumurtalı tabanın içine peynir ve sotelenmiş ıspanak eklenerek sarılmasıyla hazırlanan bu tarif, kahvaltılarda, brunch sofralarında ya da hafif öğünlerde rahatlıkla tercih edilebilir. İşte, protein deposu peynirli ıspanaklı rulo omlet tarifi...

PEYNİRLİ ISPANAKLI RULO OMLET TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta

1 çay bardağı süt

1 yemek kaşığı un

Tuz

Karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

İç harcı için:

1 su bardağı doğranmış ıspanak

100 gram beyaz peynir veya lor peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

PEYNİRLİ ISPANAKLI RULO OMLET YAPILIŞI

Tavaya zeytinyağını alın, doğranmış ıspanakları ekleyip hafifçe soteleyin.

Peynirle karıştırıp iç harcı hazırlayın.

Yumurtaları geniş bir kapta çırpın.

Süt, un, tuz ve karabiber ekleyip pürüzsüz hale getirin.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve karışımı ince tabaka halinde yayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

Fırından çıkan omlet tabanının üzerine iç harcı yayın.

Yardımcı olarak yağlı kağıtla sıkıca rulo şeklinde sarın.

Dilimleyerek sıcak servis edin.

Afiyet olsun!