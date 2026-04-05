Kahvaltı sofralarına yumuşacık lezzet: Cizleme tarifi

Trakya mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan cizleme, mayalı hamurdan hazırlanan ve incecik pişirilen özel bir krep çeşididir. Sade olarak tüketilebildiği gibi peynir, bal veya reçelle de servis edilebilen cizleme, pratik hazırlanışıyla evde kolayca yapılabilir. İşte, nefis cizleme tarifi...

CİZLEME TARİFİ

Malzemeler:

3 su bardağı un

250 ml ılık süt

1,5 su bardağı ılık su

1/2 paket yaş maya

1/2 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

CİZLEME YAPILIŞI

Maya, şeker ve ılık sütü bir kapta karıştırıp 5-10 dakika dinlendirin.

Karışım köpürmeye başlayınca unu eleyerek ekleyin ve tuzu ilave edin.

Karıştırırken kontrollü şekilde ılık su ekleyin ve boza kıvamında bir hamur elde edin.

Hamurun üzerini kapatıp ılık bir ortamda yaklaşık 20-30 dakika mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamur göz göz olunca, yağsız tavaya kepçe yardımıyla dökün.

Tek tarafını pişirin; üst kısmı göz göz olup beyaz kalmalıdır.

Pişen cizlemeleri servis tabağına alın ve üzerlerine tereyağı sürün.

Sıcak olarak bal, reçel veya peynirle servis edin.

Afiyet olsun!