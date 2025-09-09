Kahvaltı sofralarının doyurucu lezzeti: Patatesli omlet tarifi

Kahvaltıda hem pratik hem de doyurucu bir lezzet arıyorsanız, patatesli omlet tam size göre! Altın gibi kızaran patateslerin yumurta ile buluşmasıyla hazırlanan bu tarif, günün her öğününde severek tüketilebilecek kolay bir alternatiftir. İşte adım adım patatesli omlet yapımı…

MALZEMELER

2 adet orta boy patates

3 adet yumurta

1 adet kuru soğan (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı sıvı yağ veya tereyağı

Tuz, karabiber

(İsteğe göre: pul biber, kekik veya kaşar peyniri)

YAPILIŞI

Patatesleri hazırlayın: Patatesleri soyup küçük küpler halinde doğrayın. İsteğe göre ince halkalar da yapabilirsiniz.

Kızartın: Tavaya yağı ekleyin, patatesleri hafif kızarana kadar kavurun. Eğer soğan kullanacaksanız, ince doğranmış soğanları da ekleyip birlikte kavurun.

Yumurtaları çırpın: Bir kasede yumurtaları tuz ve baharatlarla çırpın.

Omleti pişirin: Kavrulmuş patateslerin üzerine yumurtalı karışımı dökün. Kısık ateşte altı piştikten sonra bir spatula yardımıyla ters çevirin.

Servis edin: Üzerine isteğe göre rendelenmiş kaşar peyniri serpip servis yapabilirsiniz.