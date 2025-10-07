Kahvaltı sofralarının yeni gözdesi: Patates muffin tarifi

Kahvaltıya ya da çay saatine farklı bir lezzet arayanlar için patates muffin tarifi, hem pratikliği hem de doyuruculuğuyla sofraların yıldızı olmaya aday! Dışı çıtır, içi yumuşacık bu muffinler, klasik patates tariflerine modern bir dokunuş katıyor. Peki, kahvaltı sofralarının yeni gözdesi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis patates muffin tarifi...

PATATES MUFFIN TARİFİ

Malzemeler:

3 adet orta boy patates

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 adet küçük boy soğan (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 su bardağı un

Tereyağı (kalıpları yağlamak için)

PATATES MUFFIN YAPILIŞI

Patatesleri soyup rendeleyin, ardından fazla suyunu sıkarak çıkarın.

Derin bir kapta yumurta, süt ve sıvı yağı çırpın.

Rendelenmiş patates, peynir, baharatlar ve ince doğranmış soğanı ekleyin.

Un ve kabartma tozunu ilave ederek karışımı muffin hamuru kıvamına getirin.

Yağlanmış muffin kalıplarına karışımı eşit şekilde paylaştırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Üzeri altın rengini alınca fırından çıkarın ve sıcak servis edin.

Patates muffinleri sade olarak tüketebileceğiniz gibi, yanında yoğurtlu sos ya da domatesli kahvaltılık soslarla da servis edebilirsiniz.

Ayrıca içerisine kıyılmış maydanoz, dereotu veya rendelenmiş beyaz peynir ekleyerek farklı tatlar yaratabilirsiniz.

Afiyet olsun!