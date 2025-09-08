Kahvaltıya en güzel tarif: Pratik patatesli gözleme

Kahvaltı sofralarının, çay saatlerinin ve hızlı atıştırmalıkların en sevilen lezzetlerinden biri olan patatesli gözleme, hem pratik hazırlanışı hem de doyurucu yapısıyla herkesin favorisi. İncecik açılan hamurun içine baharatlarla lezzetlendirilmiş patates harcı konularak pişirilen bu tarif, evde kolayca yapabileceğiniz nefis bir seçenek sunuyor.

MALZEMELER

Hamur için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

3 adet haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

(İsteğe bağlı: ince kıyılmış maydanoz)

YAPILIŞI

Hamuru yoğurun: Unu geniş bir kaba alın, ortasını açarak tuz, zeytinyağı ve ılık suyu ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın: Haşlanmış patatesleri ezin. İnce doğranmış soğanı sıvı yağda kavurun, üzerine baharatları ekleyin. Ezilmiş patatesleri karışıma katıp harmanlayın. İsteğe göre maydanoz ekleyebilirsiniz.

Gözlemeyi hazırlayın: Hamurdan bezeler koparıp ince yufka açın. Ortasına patatesli harçtan koyun, kapatın ve kenarlarını iyice bastırın.

Pişirme: Isıtılmış tavada her iki tarafını da hafif yağ ile kızartın. Altın rengini aldığında gözlemeleriniz hazır.