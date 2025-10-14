Kahve severlere özel: Tiramisu tadında kurabiye tarifi

Tiramisu, İtalyan mutfağının en zarif tatlılarından biri. Fakat artık sadece kaşıkla yenmiyor tiramisu kurabiyeleri, klasik lezzete yepyeni bir yorum kazandırıyor. Yumuşacık dokusu, içindeki krema dolgusu ve üzerindeki kakao tozu ile bu kurabiyeler hem şık hem de pratik bir tatlı alternatifi sunuyor.

MALZEMELER

Hamuru için:

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı granül kahve (1 yemek kaşığı sıcak suda eritilmiş)

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Kreması için:

100 gram labne peyniri

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kakao

Üzeri için:

Kakao veya Türk kahvesi tozu

YAPILIŞI

Tereyağı, pudra şekeri ve yumurtayı bir kapta karıştırın.

Eriyen kahveyi ekleyip karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, ortasına labneli kremadan biraz koyup kapatın.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve 170°C fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişirin.

Ilındıktan sonra üzerlerine kakao serpin.