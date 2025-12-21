Kalabalık sofraların gözdesi: MasterChef perde pilavı tarifi

Perde pilavı, özellikle Mardin ve çevresinde düğünlerde, özel davetlerde yapılan köklü bir Anadolu klasiğidir. İç pilavın hamurla kaplanıp fırında pişirilmesiyle hazırlanan bu özel tarif, dünyadaki “kapalı pilav” ve “hamurda pilav” örnekleriyle benzerlik gösterir. Peki, kalabalık sofraların gözdesi olan bu nefis yemek nasıl yapılır? İşte, MasterChef perde pilavı tarifi...

PERDE PİLAVI TARİFİ

Malzemeler

İç pilav için:

2 su bardağı baldo pirinç

300 g tavuk göğsü veya but (haşlanmış, didiklenmiş)

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 yemek kaşığı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı yenibahar

Tuz, karabiber

2,5 su bardağı tavuk suyu

Hamuru için:

2 su bardağı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Kalıp için:

Tereyağı

Badem (isteğe bağlı)

PERDE PİLAVI YAPILIŞI

Pirinçleri ılık tuzlu suda 20 dakika bekletip süzün.

Tereyağı ve zeytinyağını tencerede eritip soğanları pembeleştirin.

Dolmalık fıstıkları ekleyip hafifçe kavurun.

Pirinci ilave edip şeffaflaşana kadar kavurun.

Tavuk, kuş üzümü ve baharatları ekleyin.

Tavuk suyunu ilave edip kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Altını kapatıp dinlendirin.

Un, yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve tuzu yoğurarak yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edin.

Üzerini örtüp 15 dakika dinlendirin.

Hamuru ince şekilde açın.

Yağlanmış fırın kabının taban ve kenarlarını hamurla kaplayın.

Üzerine iç pilavı doldurun.

Üst kısmı da hamurla kapatıp kenarlarını kapatın.

180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45–50 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra 10 dakika dinlendirip ters çevirerek servis edin.

Afiyet olsun!