Karadeniz'den gelen efsane lezzet: Hamsili pilav tarifi

Karadeniz’in bereketli sularından çıkan hamsi, Türk mutfağında sayısız tarifle kendine yer bulmuştur. Ancak bu tarifler içinde Hamsili Pilav, hem görsel şıklığı hem de zengin iç aromasıyla en özel olanlardan biridir. İnce dizilmiş hamsilerin ortasında, dereotu, nane ve kuşüzümünün eşlik ettiği tereyağlı pilavın pişirilmesi, yemeği adeta bir şölen hâline getirir.

HAMSİLİ PİLAV TARİFİ

MALZEMELER

Hamsiler için:

1–1,5 kg taze hamsi

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Pilav için:

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet büyük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı kuşüzümü

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 tutam dereotu

1 tutam maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tuz

Yarım limon (üzerine sürmek için)

YAPILIŞI