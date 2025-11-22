Karadeniz'den gelen efsane lezzet: Hamsili pilav tarifi

Karadeniz’in bereketli sularından çıkan hamsi, Türk mutfağında sayısız tarifle kendine yer bulmuştur. Ancak bu tarifler içinde Hamsili Pilav, hem görsel şıklığı hem de zengin iç aromasıyla en özel olanlardan biridir. İnce dizilmiş hamsilerin ortasında, dereotu, nane ve kuşüzümünün eşlik ettiği tereyağlı pilavın pişirilmesi, yemeği adeta bir şölen hâline getirir.
HAMSİLİ PİLAV TARİFİ
MALZEMELER
Hamsiler için:
- 1–1,5 kg taze hamsi
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Pilav için:
- 2 su bardağı pirinç
- 2,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 adet büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı kuşüzümü
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 1 tutam dereotu
- 1 tutam maydanoz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı yenibahar
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım limon (üzerine sürmek için)
YAPILIŞI
- Hamsileri ayıklayıp kafalarını temizleyin, kılçıklarını çıkararak tamamen fileto hâline getirin.
- Pirinci yıkayıp ılık suda 20 dakika bekletin, süzün.
- Tavada tereyağı ve zeytinyağını ısıtıp soğanı pembeleşene kadar kavurun.
- Dolmalık fıstıkları ekleyip hafifçe kavurun, ardından pirinci ekleyip 4–5 dakika daha kavurmaya devam edin.
- Kuşüzümü, karabiber, yenibahar ve tuzu ekleyip karıştırın.
- Sıcak suyu ekleyin, kapağını kapatıp suyunu çekene kadar pişirin.
- Pilav dinlenirken hamsileri tuz ve zeytinyağıyla hafifçe ovalayın.
- Fırına dayanıklı bir yuvarlak tepsiyi yağlayın.
- Hamsilerin parlak tarafı alta gelecek şekilde tepsinin tabanına ve kenarlarına sık şekilde dizin (boşluk kalmamalı).
- Dinlenen pilavı hamsilerin ortasına döküp düzleştirin.
- Pilavın üstünü de hamsilerle kaplayın; limon suyu sürün.
- Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25–30 dakika pişirin.
- Tepsiyi ters çevirerek servis tabağına alın ve dilimleyerek sıcak servis edin.