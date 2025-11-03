Karnabahar çorbası tarifi: Hem besleyici hem de leziz...

Besleyici, hafif ve soğuk günlerde içinizi ısıtacak karnabahar çorbası, klasik çorbalara lezzetli bir alternatif sunar. Hem düşük kalorili hem de lif açısından zengin olan bu tarif, özellikle sebze severlerin favorisi olmaya aday. İşte adım adım tam kıvamında karnabahar çorbası tarifi...

MALZEMELER

yarım orta boy karnabahar

1 adet orta boy patates

1 adet havuç

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 diş sarımsak

1 litre sıcak su veya sebze suyu

1 su bardağı süt (daha kremamsı kıvam için, isteğe bağlı)

Tuz, karabiber

İsteğe göre: biraz muskat rendesi veya zerdeçal

HAZIRLANIŞI

Karnabaharı küçük parçalara ayırın, patates ve havucu küp küp doğrayın.

Soğanı ve sarımsağı ince doğrayın.

Tencereye yağı alın, soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Ardından sarımsağı ekleyip birkaç saniye daha kavurun.

Havuç, patates ve karnabaharı tencereye alın.

Birkaç dakika kavurduktan sonra sıcak suyu ekleyin.

Sebzeler yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

Blenderdan geçirerek pürüzsüz hale getirin.

Kıvamını ayarlamak için sütü ekleyin (isteğe göre) ve karıştırın.

Tuz, karabiber ve dilerseniz az miktarda muskat veya zerdeçal ekleyin.

5 dakika daha kısık ateşte kaynatın.