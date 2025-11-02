Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Sonbaharın en bereketli aylarından biri olan Kasım, deniz ürünleri açısından yılın en zengin dönemlerinden biridir. Havanın serinlemesiyle birlikte balıkların yağ oranı artar, bu da hem besin değerini hem de lezzetini zirveye taşır. Özellikle bu ayda av yasağının kalkmasıyla birlikte tezgâhlar dolup taşar.

HAMSİ

Karadeniz’in simgesi hamsi, kasım ayında en lezzetli dönemine girer. Yağlanmaya başlayan hamsi, ızgara, buğulama, kızartma veya pilavla mükemmel gider. Hem uygun fiyatlı hem de sofraların vazgeçilmezi.

LÜFER

Kasım ayı, lüferin en olgun ve lezzetli olduğu zamandır. Lüfer ızgarası ya da fırında sebzeli lüfer, bu ayın klasik lezzetlerinden biridir. Bol Omega-3 içerdiği için kalp dostudur.

PALAMUT

Palamut sezonu Eylül’de başlasa da Kasım’da etinin kıvamı mükemmelleşir. Fırında, ızgarada veya buğulama olarak tüketilebilir. Kasım sonuna doğru yerini torik balığına bırakır.

MEZGİT

Beyaz etiyle diyet dostu olan mezgit, Kasım ayında bol bulunur. Kızartması ya da fırın versiyonu hem hafif hem de lezzetlidir.

İSTAVRİT

İstavrit, soğuk sularla birlikte daha yağlı ve lezzetli hale gelir. Kasım ayında ızgarası ya da tava haliyle sofralarda sıkça yerini alır.

TEKİR VE BARBUN

Kırmızımsı rengi ve yoğun aromasıyla tanınan bu iki balık, Kasım’da oldukça lezzetlidir. Özellikle zeytinyağlı mezelerle harika bir uyum yakalar.