Kaymak ve fıstığın muhteşem uyumu: Katmer tarifi

Katmer, Gaziantep mutfağının en özel tatlılarından biridir. İncecik açılmış yufkanın içine kaymak, Antep fıstığı ve şekerin buluşmasıyla ortaya çıkan bu tat, kahvaltıdan akşam keyfine kadar her öğünde tercih edilebilir. Geleneksel taş fırınlarda pişirilse de evde de kolayca yapılabilir.

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç Harcı için:

100 g kaymak

3 yemek kaşığı toz şeker

½ su bardağı Antep fıstığı içi (ince çekilmiş)

Üzeri için:

Tereyağı

Toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

Hamuru hazırlayın: Un, tuz ve suyu yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Hamuru nemli bir bezle örtüp 20 dakika dinlendirin.

Yufka açın: Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve oklava yardımıyla ince yufka şeklinde açın.

İç harcı ekleyin: Yufkanın ortasına kaymak sürün, üzerine şeker ve Antep fıstığı serpiştirin.

Katlama işlemi: Yufkayı zarf şeklinde kapatın.

Pişirme: Isıtılmış tavada veya fırında altı üstü kızarana kadar pişirin.

Servis: Üzerine tereyağı sürüp bol Antep fıstığı ile süsleyin.