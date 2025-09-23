Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kayseri'den Tokyo'ya: Dünyanın dört bir yanından mantı çeşitleri...
Kayseri’den Tokyo’ya: Dünyanın dört bir yanından mantı çeşitleri...

23.09.2025 10:17:00
Haber Merkezi
Kayseri’den Tokyo’ya: Dünyanın dört bir yanından mantı çeşitleri...

Mantı, Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olsa da, benzer hamur işleri dünyanın dört bir yanında farklı isimler ve tekniklerle sofralara geliyor. Her ülke, kendi damak tadına göre bu lezzeti yorumlayarak bambaşka tarifler ortaya çıkarıyor. İşte dünya mutfaklarından öne çıkan mantı çeşitleri...

TÜRKİYE – KAYSERİ MANTISI

Türk mutfağında mantının baş tacı Kayseri mantısı... Minik kare hamurların içine kıyma konarak bohça şeklinde kapatılır ve kaynar suda haşlanır. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı dökülerek servis edilir. Geleneksel ölçü, bir kaşığa 40 mantının sığacak kadar küçük hazırlanmasıdır.

JAPONYA – GYOZA

Gyoza, Japonya’nın hafif ve çıtır mantısıdır. Önce tavada kızartılır sonra buharda pişirilir. Genellikle et ve sebze harcı kullanılır, soya sosu ile tüketilir.

ÇİN – JİAOZİ VE BAOZİ

Çin mutfağında mantı dendiğinde akla Jiaozi gelir. Bu ince hamurlu mantılar buharda pişirilir veya kızartılır, içlerinde kıyma ya da sebze bulunur. Baozi ise mayalı ve pofuduk hamuruyla öne çıkar; içi et veya sebzeyle doldurulur, buharda pişirilir.

KORE – MANDU

Kore mutfağında mandu hem haşlanır, hem kızartılır, hem de buharda pişirilir. İçinde kıyma, tofu, lahana ve yeşil soğan bulunur. Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezidir.

MOĞOLİSTAN – BUUZ

Moğol mutfağının geleneksel mantısı buuz, genellikle kuzu etiyle hazırlanır ve buharda pişirilir. Baharat olarak çoğunlukla sadece tuz ve karabiber kullanılır. Moğol Yeni Yılı (Tsagaan Sar) sofralarının baş tacıdır.

İTALYA – RAVİOLİ

İtalyan mantısı ravioli, genelde kare hamur parçalarının arasına peynir, ıspanak veya et koyularak hazırlanır. Üzerine domates veya krema sosu dökülür.

AZERBAYCAN – DÜŞBERE

Azerbaycan mutfağının geleneksel çorba mantısı düşbere, minik kare hamurlara doldurulan et harcıyla yapılır. Et suyunda pişirilir ve genellikle üzerine kuru nane ve sirke ilave edilerek tüketilir.

GÜRCİSTAN – KHİNKALİ

Gürcü mutfağının bohça şeklindeki mantısı khinkali, içindeki et suyu ile meşhurdur. Haşlanarak pişirilir, elle tutulup dikkatle yenir ki içindeki suyu akmasın.

POLONYA – PİEROGİ

Polonya mutfağının mantısı pierogi, yarım ay şeklinde kapatılan haşlanmış hamurlardan oluşur. İç harcı peynir, patates, et veya meyve olabilir.

RUSYA – PELMENİ

Rusların pelmenisi, içi kıyma ve baharat dolu küçük mantılardır. Kaynar suda haşlanır ve ekşi krema veya tereyağı ile servis edilir. Rus kışlarında doyurucu bir ana yemektir.

