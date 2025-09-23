Kayseri’den Tokyo’ya: Dünyanın dört bir yanından mantı çeşitleri...

TÜRKİYE – KAYSERİ MANTISI Türk mutfağında mantının baş tacı Kayseri mantısı... Minik kare hamurların içine kıyma konarak bohça şeklinde kapatılır ve kaynar suda haşlanır. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağı dökülerek servis edilir. Geleneksel ölçü, bir kaşığa 40 mantının sığacak kadar küçük hazırlanmasıdır.

JAPONYA – GYOZA Gyoza, Japonya’nın hafif ve çıtır mantısıdır. Önce tavada kızartılır sonra buharda pişirilir. Genellikle et ve sebze harcı kullanılır, soya sosu ile tüketilir.

ÇİN – JİAOZİ VE BAOZİ Çin mutfağında mantı dendiğinde akla Jiaozi gelir. Bu ince hamurlu mantılar buharda pişirilir veya kızartılır, içlerinde kıyma ya da sebze bulunur. Baozi ise mayalı ve pofuduk hamuruyla öne çıkar; içi et veya sebzeyle doldurulur, buharda pişirilir.

KORE – MANDU Kore mutfağında mandu hem haşlanır, hem kızartılır, hem de buharda pişirilir. İçinde kıyma, tofu, lahana ve yeşil soğan bulunur. Yeni yıl sofralarının vazgeçilmezidir.

MOĞOLİSTAN – BUUZ Moğol mutfağının geleneksel mantısı buuz, genellikle kuzu etiyle hazırlanır ve buharda pişirilir. Baharat olarak çoğunlukla sadece tuz ve karabiber kullanılır. Moğol Yeni Yılı (Tsagaan Sar) sofralarının baş tacıdır.

İTALYA – RAVİOLİ İtalyan mantısı ravioli, genelde kare hamur parçalarının arasına peynir, ıspanak veya et koyularak hazırlanır. Üzerine domates veya krema sosu dökülür.

AZERBAYCAN – DÜŞBERE Azerbaycan mutfağının geleneksel çorba mantısı düşbere, minik kare hamurlara doldurulan et harcıyla yapılır. Et suyunda pişirilir ve genellikle üzerine kuru nane ve sirke ilave edilerek tüketilir.

GÜRCİSTAN – KHİNKALİ Gürcü mutfağının bohça şeklindeki mantısı khinkali, içindeki et suyu ile meşhurdur. Haşlanarak pişirilir, elle tutulup dikkatle yenir ki içindeki suyu akmasın.

POLONYA – PİEROGİ Polonya mutfağının mantısı pierogi, yarım ay şeklinde kapatılan haşlanmış hamurlardan oluşur. İç harcı peynir, patates, et veya meyve olabilir.