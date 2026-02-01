Kış akşamlarına çok yakışan lezzet: Elmalı cevizli turta tarifi

Elmalı cevizli turta, hem geleneksel hem de zamansız bir tatlı olarak mutfakların en sevilen tarifleri arasında yer alır. Tarçının sıcak aromasıyla buluşan elmalar ve kıtırlık katan cevizler, kıyır turta hamuruyla mükemmel bir uyum yakalar. Peki, kış akşamlarına çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis elmalı cevizli turta tarifi...

ELMALI CEVİZLİ TURTA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Aldığı kadar un

İç harcı için:

3 adet orta boy elma

1 çay bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 çay bardağı iri kırılmış ceviz

Üzeri için:

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

ELMALI CEVİZLİ TURTA YAPILIŞI

Elmaları rendeleyin ve suyunu hafifçe sıkın.

Tavaya alın, toz şekeri ekleyerek birkaç dakika pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tarçın ve cevizi ekleyip karıştırın.

Soğumaya bırakın.

Tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve pudra şekerini karıştırın.

Kabartma tozu, vanilin ve unu yavaş yavaş ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamurun bir kısmını ayırın.

Kalan hamuru yağlanmış turta kalıbına bastırarak yayın.

İç harcı eşit şekilde üzerine yerleştirin.

Ayırdığınız hamuru rendeleyerek veya küçük parçalar halinde iç harcın üzerine serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30–35 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra dilimleyin, isteğe bağlı olarak pudra şekeri serperek servis edin.

Afiyet olsun!