Kış akşamlarının vazgeçilmez lezzeti: Fındıklı tarçınlı kurabiye tarifi

Kış aylarının vazgeçilmez aroması tarçın ve fındığın kavrulmuş sıcak lezzeti bir araya geldiğinde, ortaya hem mis gibi kokan hem de ağızda dağılan şahane bir kurabiye çıkar. Peki, kış akşamlarının vazgeçilmez lezzeti olan bu atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, kokusuyla mest eden fındıklı tarçınlı kurabiye tarifi...

FINDIKLI TARÇINLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı ince çekilmiş fındık

1 çay kaşığı tarçın

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 – 3 su bardağı un

Üzeri için:

Toz fındık + tarçın karışımı

FINDIKLI TARÇINLI KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta ve şekeri geniş bir kapta karıştırın.

Üzerine vanilin, tarçın ve ince çekilmiş fındığı ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ekleyerek ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Kabartma tozunu son aşamada ilave edip tekrar yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, yuvarlayın ve hafifçe bastırın.

Üst kısmını fındık-tarçın karışımına bulayın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 12–15 dakika kadar, hafif pembeleşene kadar pişirin.

Soğuduktan sonra servis edin.

Kapalı bir kapta günlerce tazeliğini korur.

Afiyet olsun!