Celta Vigo mağlubiyeti sonrası... Arda Güler, İspanya'da manşetlerde!

LaLiga'nın 15. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Celta Vigo'yu konuk etti. Golsüz tamamlanan ilk yarının ardından Celta Vigo, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Celta Vigo'nun gollerini Williot Swedberg kaydederken Real Madrid, bu yenilgiyle lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, bir maçlık aranın ardından yeniden ilk 11'e döndü.

LaLiga'daki Athletic Bilbao maçına Arda Güler yedekler arasında başlarken oyuna sonradan dahil olmuştu. Celta Vigo maçıyla yeniden ilk 11'e dönen milli futbolcu, 74'te yerini Gonzalo Garcia'ya bıraktı.

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in Celta Vigo maçındaki performansını değerlendirdi.

AS gazetesinde yer alan değerlendirmede, "İlk yarının en yetenekli oyuncularından biriydi. Net fikirleri olan az sayıdaki oyuncudan biri. Birkaç iyi çalım ve Radu'yu zorlayan güçlü bir şutu vardı. Vini'nin harika koşusunun ardından Real Madrid'in yakaladığı en iyi fırsatta soğukkanlılığını koruyamadı. Her şey lehineyken topa yanlış vurdu. Dakikalar ilerledikçe etkisi azaldı ve değişiklik yapma zamanı geldiğinde Xabi ona yöneldi" ifadelerine yer verildi.

Marca ise Real Madrid futbolcularını değerlendirdiği haberinde Arda Güler için şu ifadeler kullandı:

"İlk dakikalarda Ilaix Moriba tarafından sıkı bir şekilde markaj altına alındı. Ceza sahası içinde yaptığı bir hamleyle Mingueza'yı güzel bir şekilde geçti ancak Radu şutunu engelledi. Topla daha fazla oynayabilmek için geriye doğru geldi. Uzaktan bir şut denedi ancak Radu iyi bir kurtarış yaptı. Ceza sahası içinde baskı altındayken şutunu çekti ve top direğin hemen yanından dışarıya gitti. Madrid'in o ana kadarki en net fırsatıydı. İkinci yarıda ilk yarıya göre biraz yavaşladı. Orta alanda aynı fırsatları bulamadı. 74. dakikada Gonzalo Arda'nın yerine oyuna dahil oldu."

Arda Güler'e ilk yarıdaki performansı için 7, ikinci yarıdaki performans içinse 6 puan verildi.

Bir diğer İspanyol spor gazetesi Sport ise haberinde, "Yaratıcılığın önemli olduğu bir günde öne çıkmasını beklersiniz. Birkaç net gol fırsatı yakaladı ama değerlendiremedi. Sezon başında göz kamaştıran oyuncu düşüşe geçti" değerlendirmesinde bulundu.

Mundo Deportivo ise değerlendirmesinde, "Takımda öne çıkamadı ve bu Celta karşısında da açıkça görüldü, ancak maçta birkaç gol şansı yakaladı" ifadeleri yer aldı.

Real Madrid formasıyla bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 20 maçta sahaya çıkan Arda Güler, bu mücadelelerde 3 gol ve 7 asistle oynadı.