Kış sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Mısır turşusu tarifi

Mısır turşusu, özellikle Karadeniz mutfağında sıkça yapılan, mısırın kendine has tadını koruyan ve fermente süreciyle sağlık açısından da faydalı olan bir turşu çeşididir. Klasik salataların, yemeklerin ve özellikle etli yemeklerin yanında harika bir eşlikçidir. Peki, kış sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis mısır turşusu tarifi...

MISIR TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler

1 kg süt mısır

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 litre içme suyu

2-3 diş sarımsak

İsteğe bağlı:

2-3 adet acı biber

MISIR TURŞUSU YAPILIŞI

Haşlanmış ya da közlenmiş mısırları tanelerinden ayırın.

Kavanoza mısırları yerleştirirken aralarına sarımsak ve acı biber serpiştirin.

1 litre suya kaya tuzu ve şekeri ekleyip karıştırın.

Tuz tamamen eriyene kadar karıştırmaya özen gösterin.

Hazırladığınız tuzlu suyu mısırların üzerine dökün ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın.

Kavanozları serin ve gölge bir yerde 10-15 gün bekletin.

Süre sonunda turşunuz hazır olacaktır.

Afiyet olsun!