Kış sofralarına renk katan enfes lezzet: Zeytinyağlı kurutulmuş domates tarifi

Zeytinyağlı kurutulmuş domates, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem kahvaltılarda hem de yemeklerin yanında servis edebileceğiniz bu tarif, hem pratik hem de sağlıklıdır. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz kurutulmuş domates, doğru yöntemlerle uzun süre tazeliğini korur. Peki, kış sofralarına renk katan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tadıyla zeytinyağlı kurutulmuş domates tarifi...

ZEYTİNYAĞLI KURUTULMUŞ DOMATES TARİFİ

Malzemeler:

500 gram olgun kırmızı domates

1 çay bardağı zeytinyağı

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik veya fesleğen

ZEYTİNYAĞLI KURUTULMUŞ DOMATES YAPILIŞI

Domatesleri iyice yıkayın ve saplarını çıkarın.

Ardından ortadan ikiye bölün ve çekirdeklerini hafifçe çıkarın.

Domatesleri fırın tepsisine yerleştirin.

Üzerlerine tuz ve karabiber serpin.

Fırını 90-100°C’ye ayarlayın ve yaklaşık 4-6 saat boyunca domatesleri yavaşça kurutun.

Domateslerin suyu tamamen çekildiğinde kuruma işlemi tamamlanmış olur.

Kurutulmuş domatesleri cam bir kavanoza alın.

Aralarına ince dilimlenmiş sarımsak, kekik veya fesleğen ekleyin.

Üzerini zeytinyağı ile kaplayın ve ağzını sıkıca kapatın.

Zeytinyağlı kurutulmuş domatesi buzdolabında 1-2 hafta boyunca saklayabilirsiniz.

Kahvaltılarda, makarnalarda veya salatalarda lezzetli bir tamamlayıcı olarak tüketebilirsiniz.

Afiyet olsun!