Kış sofralarına renk katan lezzet: Kırmızı pancar turşusu tarifi

Kırmızı pancar turşusu, hem rengiyle hem de fermente oluşundan gelen probiyotik etkisiyle kış aylarının en değerli lezzetlerinden biridir. Salatalardan et yemeklerine, meze tabaklarından sandviçlere kadar pek çok yemeğe yakışan bu turşu, bağışıklığı güçlendiren özellikleriyle de öne çıkar. Peki, sofralara renk katan bu kıtır kıtır lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle enfes kırmızı pancar turşusu tarifi...

KIRMIZI PANCAR TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler

2–3 adet büyük boy kırmızı pancar

4–5 diş sarımsak

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 çay kaşığı limon tuzu (opsiyonel fakat kıtırlık sağlar)

1 çay kaşığı toz şeker

1 su bardağı sirke (üzüm ya da elma)

Kaynar su

1 litre kavanoz

İsteğe bağlı:

Defne yaprağı, karabiber taneleri, kişniş tohumu

KIRMIZI PANCAR TURŞUSU YAPILIŞI

1. Pancarı Hazırlayın

Pancarları güzelce yıkayın, kabuklarını soyun ve istediğiniz forma göre ince dilimler, küpler veya çubuklar halinde doğrayın.

2. Kavanozu Sterilize Edin

Turşunun bozulmaması için kavanozu kaynar suyla iyice steril edin.

3. Kat Kat Yerleştirin

Kavanozun dibine birkaç diş sarımsak koyun. Üzerine pancarları doldurun. Aralarına tekrar sarımsak ekleyebilirsiniz.

4. Turşu Suyunu Hazırlayın

Bir kapta:

Kaynar su

Sirke

Kaya tuzu

Limon tuzu

Şeker

malzemelerini eriyene kadar karıştırın.

5. Kavanozu Doldurun

Hazırladığınız sıcak karışımı kavanoza dökün, ağzını sıkıca kapatın. Ters çevirip 1 dakika bekleyin.

6. Fermantasyona Bırakın

Kavanozu karanlık, serin bir yerde 3–5 gün bekletin. Renk vermeye başlayınca turşu hazırdır.