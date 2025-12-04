Kış sofralarına renk katan lezzet: Nar reçeli tarifi

Kış aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan nar, sağlığa faydalarıyla öne çıktığı gibi mutfaklarda da birçok farklı şekilde değerlendiriliyor. Bu farklı kullanım alanlarından biri de nar reçeli… Kendine has aroması, yoğun kıvamı ve güçlü rengiyle nar reçeli hem kahvaltılara hem tatlı sunumlarına eşsiz bir dokunuş ekliyor. Peki, kış sofralarına renk katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes nar reçeli tarifi...

NAR REÇELİ TARİFİ

Malzemeler:

5 adet büyük nar

3 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tereyağı (taşmayı önlemek için, isteğe bağlı)

NAR REÇELİ YAPILIŞI

Narları ortadan kesin ve tanelerini dikkatlice çıkarın.

Beyaz zarlarını tamamen ayıklamaya özen gösterin; aksi halde acı bir tat bırakabilir.

Eğer taneli reçel seviyorsanız nar tanelerini direkt tencereye alın.

Daha pürüzsüz bir kıvam istiyorsanız tanelerin yarısını ezerek suyunu çıkarabilirsiniz.

Tencereye narları ve şekeri ekleyin.

Üzerine 1 çay bardağı suyu ilave edin.

Orta ateşte yavaş yavaş kaynamaya bırakın.

Kaynadıkça narlar renk verecek ve reçeliniz yoğunlaşacaktır.

Köpürme olursa tereyağını ekleyerek köpüğü azaltabilirsiniz.

Yaklaşık 20–25 dakika kaynatın.

Kıvam almaya yakın limon suyunu ekleyin.

5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alın.

Sıcak sıcak steril kavanozlara aktarın ve kapaklarını sıkıca kapatın.

Ters çevirip soğumaya bırakın.

Afiyet olsun!