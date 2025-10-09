Kış sofralarına renk katan lezzet: Patlıcan turşusu tarifi

Turşu, Türk mutfağının geleneksel tatlarından biri olarak her sofrada kendine yer bulur. Özellikle patlıcan turşusu, hem lezzeti hem de dayanıklılığıyla öne çıkar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle, kış boyunca yemeklerinize enfes bir eşlikçi hazırlayabilirsiniz. Peki, kış sofralarına renk katan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, patlıcan turşusu tarifi...

PATLICAN TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler:

2 kilo küçük boy patlıcan

4-5 diş sarımsak

5-6 adet yeşil biber

1 demet maydanoz

1 su bardağı sirke

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

1 litre su

1 yemek kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

PATLICAN TURŞUSU YAPILIŞI

Küçük patlıcanların sap kısımlarını kesin ve ortalarını bıçakla boylamasına yarın.

Tuzlu suda 15-20 dakika bekletin ki acı suyu çıksın.

Büyük bir tencerede su kaynatın, patlıcanları içine atıp yaklaşık 5 dakika kadar haşlayın.

Daha sonra soğuk suya alın ve süzülmeye bırakın.

Sarımsağı doğrayın, biberleri küçük küçük kesin, maydanozu kıyın.

Hepsini bir kapta karıştırın.

Ortasını yardığınız patlıcanların içine hazırladığınız karışımı doldurun.

Bir tencerede suyu, sirkeyi, tuzu, şekeri ve limon tuzunu karıştırıp kaynatın.

Ardından ılımaya bırakın.

Doldurduğunuz patlıcanları kavanozlara sıkıca dizin ve üzerine hazırladığınız turşu suyunu dökün.

Kavanozların kapağını sıkıca kapatın.

Serin ve karanlık bir ortamda yaklaşık 10-15 gün beklettikten sonra turşunuz hazır hale gelir.

Afiyet olsun!