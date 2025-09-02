Kışa hazırlık: Pancar turşusu tarifi

Turşular, kış aylarının en sevilen lezzetlerinden biridir. Hem iştah açıcı hem de sağlıklı olan turşular arasında pancar turşusu özel bir yere sahiptir. Rengiyle sofralara canlılık katan pancar turşusu, C vitamini ve antioksidan açısından da oldukça zengindir. Eylül ve ekim aylarında yapılan pancar turşusu, kış boyunca yemeklerin yanında keyifle tüketilir.

PANCAR TURŞUSU İÇİN MALZEMELER

2 kg kırmızı pancar

5-6 diş sarımsak

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

İçme suyu

HAZIRLIK

Pancarları güzelce yıkayın. Kabuklarıyla birlikte büyük bir tencerede haşlayın. Pancarlar yumuşayınca suyunu süzün ve kabuklarını soyun.

Doğrama

Soyulan pancarları isteğe göre küp küp doğrayın ya da dilimleyin.

Kavanozlama

Kavanozların dibine birkaç diş sarımsak yerleştirin. Üzerine doğranmış pancarları doldurun.

TURŞU SUYU HAZIRLAMA

Ayrı bir kapta 1 litre kaynatılıp soğutulmuş içme suyuna sirkeyi, tuzu ve şekeri ekleyin. Karışımı iyice çözülene kadar karıştırın.

Doldurma

Hazırlanan turşu suyunu kavanozların üzerine dökün. Kapaklarını sıkıca kapatın.

Dinlendirme

Kavanozları serin ve karanlık bir yerde 10-15 gün kadar dinlendirin. Pancar turşunuz hazır olacaktır.