Kışın en güzel tadı: Kızılcık reçeli tarifi

Ekşi aroması ve canlı kırmızı rengiyle kızılcık reçeli, kahvaltı sofralarına hem ferah hem de iştah açıcı bir lezzet katıyor. Antioksidan bakımından zengin olan kızılcık, reçel haline geldiğinde tatlıyla ekşiyi mükemmel bir dengede buluşturuyor. Hem kahvaltıda ekmeğe sürmek hem de kek ve kurabiye tariflerinde kullanmak için ideal bir lezzet.

MALZEMELER

1 kg kızılcık

750 g toz şeker

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı limon suyu

KIZILCIK REÇELİ NASIL YAPILIR?

1. Kızılcıkları hazırlayın

Kızılcıkları iyice yıkayın ve saplarını ayıklayın. Tanelerin patlamaması için delmeden kullanabilirsiniz; bu, reçelin berrak ve bütün taneli olmasını sağlar.

2. Şekerle harmanlayın

Geniş bir tencereye kızılcıkları alın ve üzerine şekeri serpin. Birkaç saat veya bir gece oda sıcaklığında bekletin. Bu adım, kızılcıkların kendi suyunu salmasını sağlar.

3. Pişirme işlemi

Tencereye yarım çay bardağı su ekleyin ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında üzerinde biriken köpükleri alın.

4. Kıvam kontrolü

Reçel göz göz olup koyulaşmaya başladığında kıvamı kontrol edin. Soğuk bir tabakta birkaç damla reçeli test ederek akışkanlığını ölçebilirsiniz.

5. Limon suyunu ekleyin

Pişirme işleminin son 5 dakikasında limon suyunu ilave ederek reçelin parlaklığını ve kıvamını sabitleyin.

6. Kavanozlama

Sıcak reçeli sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurun, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirerek vakumlanmasını sağlayın.