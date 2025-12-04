Kışın en güzel tadı: Kızılcık reçeli tarifi

Ekşi aroması ve canlı kırmızı rengiyle kızılcık reçeli, kahvaltı sofralarına hem ferah hem de iştah açıcı bir lezzet katıyor. Antioksidan bakımından zengin olan kızılcık, reçel haline geldiğinde tatlıyla ekşiyi mükemmel bir dengede buluşturuyor. Hem kahvaltıda ekmeğe sürmek hem de kek ve kurabiye tariflerinde kullanmak için ideal bir lezzet.
MALZEMELER
- 1 kg kızılcık
- 750 g toz şeker
- Yarım çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
KIZILCIK REÇELİ NASIL YAPILIR?
1. Kızılcıkları hazırlayın
Kızılcıkları iyice yıkayın ve saplarını ayıklayın. Tanelerin patlamaması için delmeden kullanabilirsiniz; bu, reçelin berrak ve bütün taneli olmasını sağlar.
2. Şekerle harmanlayın
Geniş bir tencereye kızılcıkları alın ve üzerine şekeri serpin. Birkaç saat veya bir gece oda sıcaklığında bekletin. Bu adım, kızılcıkların kendi suyunu salmasını sağlar.
3. Pişirme işlemi
Tencereye yarım çay bardağı su ekleyin ve orta ateşte kaynamaya bırakın. Kaynamaya başladığında üzerinde biriken köpükleri alın.
4. Kıvam kontrolü
Reçel göz göz olup koyulaşmaya başladığında kıvamı kontrol edin. Soğuk bir tabakta birkaç damla reçeli test ederek akışkanlığını ölçebilirsiniz.
5. Limon suyunu ekleyin
Pişirme işleminin son 5 dakikasında limon suyunu ilave ederek reçelin parlaklığını ve kıvamını sabitleyin.
6. Kavanozlama
Sıcak reçeli sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurun, kapağını sıkıca kapatın ve ters çevirerek vakumlanmasını sağlayın.