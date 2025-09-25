Klasik lezzete farklı bir dokunuş: Mücver tostu tarifi

Kahvaltı sofralarına hem pratik hem de farklı bir tat katmak isteyenler için mücver tostu, geleneksel mücverin tost ekmeğiyle buluşmuş hali olarak öne çıkıyor. Dışı çıtır içi yumuşak bu lezzet, kısa sürede hazırlanmasıyla da zamandan tasarruf sağlıyor.

MALZEMELER

2 adet orta boy kabak

2 yumurta

4 yemek kaşığı un

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 tutam dereotu (ince doğranmış)

Tuz, karabiber

Tost ekmeği

Pişirmek için az miktarda yağ

YAPILIŞI

Kabakları rendeleyin ve fazla suyunu sıkın.

Bir kaba kabakları alın, yumurta, un, kaşar peyniri, dereotu, tuz ve karabiber ekleyin. Karıştırarak mücver harcını hazırlayın.

Tost ekmeğinin üzerine hazırladığınız harcı sürün ve diğer tost ekmeğini kapatın.

Tost makinesinde ya da tavada, her iki tarafı kızarana kadar pişirin.

Sıcak servis edin.