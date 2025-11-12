Klasik lezzete sonbahar dokunuşu: Balkabaklı humus tarifi

Sonbaharın en sevilen sebzelerinden biri olan balkabağı, sadece tatlılarda değil, tuzlu tariflerde de harikalar yaratıyor. Klasik humusun yoğun kıvamını, balkabağının doğal tatlılığıyla buluşturduğunuzda ortaya hem besleyici hem de benzersiz lezzette bir meze çıkıyor. Peki, klasik lezzete sonbahar dokunuşu olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, enfes balkabaklı humus tarifi...

BALKABAKLI HUMUS TARİFİ

Malzemeler

1 su bardağı haşlanmış nohut

1 su bardağı haşlanmış balkabağı püresi

2 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz (isteğe göre)

Bir tutam karabiber

Üzeri için:

Zeytinyağı, kırmızı toz biber, kabak çekirdeği

BALKABAKLI HUMUS YAPILIŞI

Kabakları küçük parçalara doğrayın, haşlayın veya fırında pişirip püre haline getirin.

Haşlanmış nohutları mutfak robotuna alın.

Tahin, sarımsak, limon suyu, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyin.

Malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin.

Gerekirse 1–2 yemek kaşığı su ekleyerek kıvamı ayarlayabilirsiniz.

Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin.

Toz biber ve kabak çekirdeği ile süsleyin.

Afiyet olsun!