Kolay ve lezzetli tarif: Bamya çorbası

Bamya, sağlıklı ve besleyici bir sebze olmasının yanı sıra çorba olarak da sofraları zenginleştiriyor. Hem hafif hem de doyurucu bir seçenek olan bamya çorbası, doğru malzemeler ve pratik bir tarifle evde kolayca hazırlanabilir. Peki, kolay ve lezzetli olan bu çorba nasıl yapılır? İşte bamya çorbası...

Malzemeler

200 gram bamya

1 orta boy soğan

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, çorbayı koyulaştırmak için)

4 su bardağı tavuk veya et suyu / su

1 adet domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber

1 çay kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

Yapılışı