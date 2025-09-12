Kolay ve lezzetli tarif: Bamya çorbası

Bamya, sağlıklı ve besleyici bir sebze olmasının yanı sıra çorba olarak da sofraları zenginleştiriyor. Hem hafif hem de doyurucu bir seçenek olan bamya çorbası, doğru malzemeler ve pratik bir tarifle evde kolayca hazırlanabilir. Peki, kolay ve lezzetli olan bu çorba nasıl yapılır? İşte bamya çorbası...
Malzemeler
- 200 gram bamya
- 1 orta boy soğan
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı un (isteğe bağlı, çorbayı koyulaştırmak için)
- 4 su bardağı tavuk veya et suyu / su
- 1 adet domates veya 1 yemek kaşığı domates salçası
- Tuz, karabiber
- 1 çay kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Bamyanın saplarını temizleyip uçlarını kesin, yıkayıp süzün.
- Tencereye zeytinyağını alın, ince doğranmış soğan ve sarımsağı pembeleşene kadar kavurun.
- Unu ekleyip birkaç dakika kavurun. Ardından doğranmış domates veya domates salçasını ekleyin.
- Bamyaları tencereye alın, et suyu veya suyu ekleyin. Tuz ve karabiberi ekleyin.
- Orta ateşte bamya yumuşayana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
- İsteğe bağlı olarak limon suyu ekleyip sıcak servis edin.