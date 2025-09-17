Kore mutfağının pratik yıldızı: MasterChef quick kimchi tarifi

Uzak Doğu mutfaklarının vazgeçilmezlerinden biri olan kimchi, geleneksel olarak günlerce fermente edilerek hazırlanıyor. Ancak mutfakta pratikliği sevenler için hızlı bir alternatif de mümkün: quick kimchi. Çin lahanası, taze sebzeler ve Kore biberiyle hazırlanan bu yöntem, kısa sürede ekşi, acı ve çıtır bir lezzet sunuyor. Özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler ve farklı tatlar denemekten hoşlananlar için quick kimchi, sofralara yeni bir soluk getiriyor. Peki, Kore mutfağının pratik yıldızı olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef quick kimchi tarifi...

Malzemeler

1 küçük Çin lahanası (Napa cabbage)

1 yemek kaşığı tuz

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 küçük parça taze zencefil (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı pirinç sirkesi

1 yemek kaşığı balık sosu (isteğe bağlı, vegan için soya sosu kullanılabilir)

1 yemek kaşığı Kore kırmızı biber tozu (gochugaru) – yoksa acı toz biber

1 tatlı kaşığı şeker

2 dal taze soğan (ince doğranmış)

1 küçük havuç (ince şerit doğranmış)

Yapılışı