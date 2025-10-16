Kremasıyla büyüleyen lezzet: Zeppole tarifi

Zeppole, İtalyan mutfağının klasikleşmiş tatlılarından biridir. Genellikle San Giuseppe Günü gibi özel günlerde yapılır ve üzeri krema, pudra şekeri veya reçelle süslenir. Hamuru kızartılarak ya da fırınlanarak hazırlanabilir. Dışı hafif çıtır, içi ise pamuk gibi yumuşaktır. Peki, kremasıyla büyüleyen bu lezzet nasıl yapılır? İşte, zeppole tarifi...

ZEPPOLE TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1 su bardağı su

100 gram tereyağı

1 su bardağı un

3 adet yumurta

Bir tutam tuz

Kızartmak için:

Ayçiçek yağı

Krema için:

2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı mısır nişastası

2 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

Üzeri için:

Pudra şekeri

ZEPPOLE YAPILIŞI

Küçük bir tencerede su, tereyağı ve tuzu kaynatın.

Kaynadıktan sonra unu ekleyip hızlıca karıştırın.

Hamur toparlanınca ocaktan alın.

Hamur ılıyınca yumurtaları teker teker ekleyin ve mikserle karıştırarak pürüzsüz hale getirin.

Hamuru sıkma torbasına alın ve yağlı kağıt üzerine halka şeklinde sıkın.

Kızartma seçeneği: Hamurları kızgın yağda altın rengini alana kadar kızartın.

Fırında yapmak isterseniz: 200°C’de önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını karıştırarak pişirin.

Kaynadıktan sonra vanilini ekleyin ve soğumaya bırakın.

Soğuyan hamurların ortasına krema sıkın ve üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!