Lezzetin denizden gelen hali: Kalamar tava tarifi
Deniz ürünleri sevenlerin favorisi olan kalamar, hem hafif hem de doyurucu bir seçenek olarak sofralarda kendine yer bulur. İster meze ister ana yemek olarak sunabileceğiniz bu lezzet, doğru tekniklerle hazırlandığında dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık bir hal alır. İşte mükemmel bir kalamar tarifi!
Dışı çıtır, içi yumuşacık kalamar, damaklarda iz bırakacak bir lezzet. İster özel bir akşam yemeğinde, ister dost sofralarında bu tarifi deneyerek sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.
Malzemeler
- 500 gram temizlenmiş kalamar
- 1 çay kaşığı karbonat
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- Kızartmak için sıvı yağ
Tarator Sos İçin:
- 1 su bardağı yoğurt
- 2 yemek kaşığı tahin
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Tuz
Hazırlık Aşamaları
1. Kalamarları Hazırlayın:
Kalamarları halka şeklinde doğrayın.
Bir kaba alın, üzerine karbonat ve toz şeker ekleyip ovalayın. Daha sonra süt ekleyerek buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Bu adım kalamarın yumuşacık olmasını sağlar.
2. Tarator Sosu Hazırlayın:
Yoğurdu, tahini, ezilmiş sarımsağı, limon suyunu ve tuzu bir kasede iyice karıştırın. Servis için kenara alın.
3. Kalamarları Kızartmaya Hazırlayın:
Dinlenen kalamarları sütten çıkarıp iyice süzün.
Unu geniş bir tabağa alın, tuz ve karabiberle karıştırın. Kalamarları una bulayın.
4. Kızartma İşlemi:
Derin bir tavada yağı iyice ısıtın.
Kalamarları yağa atıp altın sarısı bir renk alana kadar kızartın.
Kızaran kalamarları kağıt havlu serili bir tabağa alın.
5. Servis:
Sıcak kalamarları tarator sos eşliğinde servis edin. İsterseniz yanına limon dilimleri ekleyerek lezzeti taçlandırabilirsiniz.
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