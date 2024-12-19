Lezzetin denizden gelen hali: Kalamar tava tarifi

Yayınlanma: 19.12.2024 - 15:42

Güncelleme: 19.12.2024 - 15:42

Dışı çıtır, içi yumuşacık kalamar, damaklarda iz bırakacak bir lezzet. İster özel bir akşam yemeğinde, ister dost sofralarında bu tarifi deneyerek sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

Malzemeler

500 gram temizlenmiş kalamar

1 çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kızartmak için sıvı yağ

Tarator Sos İçin:

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı tahin

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Hazırlık Aşamaları

1. Kalamarları Hazırlayın:

Kalamarları halka şeklinde doğrayın.

Bir kaba alın, üzerine karbonat ve toz şeker ekleyip ovalayın. Daha sonra süt ekleyerek buzdolabında en az 1 saat dinlendirin. Bu adım kalamarın yumuşacık olmasını sağlar.

2. Tarator Sosu Hazırlayın:

Yoğurdu, tahini, ezilmiş sarımsağı, limon suyunu ve tuzu bir kasede iyice karıştırın. Servis için kenara alın.

3. Kalamarları Kızartmaya Hazırlayın:

Dinlenen kalamarları sütten çıkarıp iyice süzün.

Unu geniş bir tabağa alın, tuz ve karabiberle karıştırın. Kalamarları una bulayın.

4. Kızartma İşlemi:

Derin bir tavada yağı iyice ısıtın.

Kalamarları yağa atıp altın sarısı bir renk alana kadar kızartın.

Kızaran kalamarları kağıt havlu serili bir tabağa alın.

5. Servis:

Sıcak kalamarları tarator sos eşliğinde servis edin. İsterseniz yanına limon dilimleri ekleyerek lezzeti taçlandırabilirsiniz.