Macar mutfağının en sevilen sokak lezzeti: Langos tarifi

Macaristan’ın en sevilen sokak lezzetlerinden biri olan langos, hem pratik yapımı hem de lezzetli yapısıyla tüm dünyada popülerliğini artırıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz langos, ister kahvaltıda ister akşam çayında nefis bir alternatif sunuyor. Peki, Macar mutfağının en sevilen sokak lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, evde pofuduk langos tarifi...

LANGOS TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Üzeri için (klasik sunum):

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

Rendelenmiş kaşar veya beyaz peynir

Yoğurt (isteğe bağlı)

LANGOS YAPILIŞI

Geniş bir yoğurma kabına un, şeker ve tuzu ekleyin.

Ortasını açıp maya, ılık süt ve ılık suyu ekleyerek yoğurmaya başlayın.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Üzerini kapatıp yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler alın.

Her bir bezeyi elinizle hafifçe çekiştirerek orta kısmı ince, kenarları biraz daha kalın olacak şekilde açın.

Derin bir tencerede yağı ısıtın.

Şekil verdiğiniz hamurları kızgın yağda her iki tarafı altın rengi olana kadar kızartın.

Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın.

Ezilmiş sarımsağı zeytinyağıyla karıştırıp langosların üzerine sürün.

Üzerine bolca rendelenmiş peynir ekleyin.

Yoğurtla servis ederek otantik bir sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!