Mis gibi kokuyla mutfağı saran enfes lezzet: Limonlu çatlak kurabiye tarifi

Çayın yanına en çok yakışan kurabiyelerden biri olan limonlu çatlak kurabiye, hem görselliği hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Dışı hafif çatlamış, içi yumuşacık bu kurabiyeler, limon aromasıyla tazelik katıyor. İster misafirlerinize ikram edin, ister hafta sonu atıştırmalığı olarak hazırlayın, bu tarif her zaman favoriniz olacak. Peki, mis gibi kokuyla mutfağı saran bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, ağızda dağılan kıvamıyla limonlu çatlak kurabiye tarifi...

LİMONLU ÇATLAK KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı vanilya

1 adet limonun suyu ve rendesi

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çimdik tuz

Pudra şekeri (üzeri için)

LİMONLU ÇATLAK KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağı ve şekeri mikserle krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Yumurtaları ve sıvı yağı ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Limon suyu, limon rendesi ve vanilyayı ilave edin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın, yavaş yavaş sıvı karışıma ekleyin. Yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, avuç içinde yuvarlayın ve pudra şekerine bulayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12-15 dakika pişirin. Kurabiyelerin dışı çatlamış, içi yumuşak olmalı.

Püf Noktaları:

Hamuru uzun süre yoğurmayın, aksi takdirde kurabiyeler sertleşebilir.

Fırında çok pişirmemeye dikkat edin; çatlaklar yeterince belirgin olacak ama içi yumuşak kalacak.

Pudra şekerini mutlaka kurabiyeler fırından çıkmadan önce yuvarlayın, böylece çatlamalar daha güzel görünür.