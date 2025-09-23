Misafir sofralarının özel lezzeti: MasterChef pirinçli mantı

Türk mutfağının en bilinen yemeklerinden mantı, yöreden yöreye farklılık gösterir. Kayseri mantısı küçük ve kıymalı hazırlanırken, bazı yörelerde kıymanın yanına pirinç eklenir. Bu sayede mantı hem daha bereketli hem de daha tok tutucu hale gelir. Pirinçli mantı, yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı sosla birleştiğinde sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olur. Peki, misafir sofralarının özel lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef pirinçli mantı tarifi...

Malzemeler

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

200 g kıyma

Yarım çay bardağı pirinç (önceden haşlanmış)

1 adet küçük soğan (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Üzeri için:

2 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı