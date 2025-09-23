Misafir sofralarının özel lezzeti: MasterChef pirinçli mantı

Türk mutfağının en bilinen yemeklerinden mantı, yöreden yöreye farklılık gösterir. Kayseri mantısı küçük ve kıymalı hazırlanırken, bazı yörelerde kıymanın yanına pirinç eklenir. Bu sayede mantı hem daha bereketli hem de daha tok tutucu hale gelir. Pirinçli mantı, yoğurt ve kızdırılmış tereyağlı sosla birleştiğinde sofraların vazgeçilmez tatlarından biri olur. Peki, misafir sofralarının özel lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef pirinçli mantı tarifi...
Malzemeler
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 1 adet yumurta
- 1 çay bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
İç harcı için:
- 200 g kıyma
- Yarım çay bardağı pirinç (önceden haşlanmış)
- 1 adet küçük soğan (rendelenmiş)
- Tuz, karabiber
Üzeri için:
- 2 su bardağı yoğurt
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
Yapılışı
- Unu bir kaba alın, ortasını açın. Yumurta, su ve tuzu ekleyerek yoğurun. Üzerini örtüp 20 dakika dinlendirin.
- Kıyma, haşlanmış pirinç, rendelenmiş soğan, tuz ve karabiberi karıştırın.
- Hamuru ince açın, küçük kareler kesin.
- Karelerin ortasına harçtan koyup bohça şeklinde kapatın.
- Tuzlu kaynar suda mantıları pişirin.
- Yoğurdu sarımsakla çırpın. Ayrı bir tavada tereyağını eritip pul biberi yakın.
- Mantıları yoğurt ve tereyağlı sos ile servis edin.