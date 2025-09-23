Moğol mutfağının buharda pişen enfes lezzeti: MasterChef buuz mantı tarifi

Buuz, Moğol mutfağının en sevilen mantılarından biridir. İnce açılmış hamur ve zengin iç harcıyla dikkat çeken bu lezzet, özellikle buharda pişirilmesiyle kendine özgü yumuşak dokusunu kazanır. Peki, bu enfes lezzet nasıl hazırlanır? İşte, MasterChef buuz mantı tarifi...

BUUZ MANTI TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su (kontrollü ekleyin)

İç harç için:

300 gram kıyma (tercihen dana veya kuzu)

1 adet soğan (ince doğranmış veya rendelenmiş)

1 çay kaşığı tuz

½ çay kaşığı karabiber

½ çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı su (harcı nemlendirmek için)

Buuz mantı yapılışı

Un ve tuzu geniş bir kaba alın.

Ortasını havuz gibi açıp suyu azar azar ekleyerek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamuru streçle sarıp 30 dakika dinlendirin.

Kıyma, soğan, tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları bir kasede iyice karıştırın.

Karışımı 1 yemek kaşığı su ile nemlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Her bir parçayı yuvarlayıp ince daireler açın.

Hamurun ortasına 1 tatlı kaşığı iç harç koyun.

Kenarlarını birleştirerek bohça şeklinde kapatın.

Buhar tenceresini hazırlayın ve içine yağlı kağıt serin.

Buuzları aralıklı olarak tencereye dizin.

Orta ateşte 15-20 dakika kadar buharda pişirin.

Sıcak olarak, yanında hafif bir sos veya acı biber ile servis edin.

Afiyet olsun!